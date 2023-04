Het mannelijk lichaam, zo sterk en krachtig,

Een symbool van moed en zelfvertrouwen.

Van gespierde armen tot brede schouders,

Het is een kunstwerk dat de zintuigen doet flirten.

Het scherp gesneden kaakbeen, de fonkelende ogen,

De perfecte neus en de weelderige lippen.

Het zachte haar op de borst en de getatoeëerde arm,

Het geheel straalt mannelijkheid uit in volle charme.

Het bewegende lichaam, in beweging en actie,

Is als een dans, zo soepel en vloeiend.

Een symfonie van spieren die samenwerken,

In harmonie met elkaar, en voor altijd verbonden.

Oh, mannelijk lichaam, zo stoer en gespierd,

Jouw aanwezigheid is een lust voor het oog.

Een prachtig stukje natuur dat bewonderd mag worden,

Als een wonder van kracht en schoonheid, als geen ander.