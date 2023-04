Makkers het gaat helemaal fokking mis in de Biesbosch. Kuzu versus Rutte met minder vuige huichelaars. Wat is nu het probleem? Er is een nest voor een visarend (twee jaar geleden ook al zo'n kliktopper) waar de bazen van de Vogelbescherming een camera op hebben geplakt - kom bij visarenden niet aan met een verhaal over privacy want ze lachen je in je gezicht uit. Maar nu is er zo'n DICK van een Canadese gans die dat nest heeft ingepikt. Een KRAKER. Meteen een ei eruit gescheten. Dus die visarend is compleet over de zeik. Het is immers ZIJN huis. Intussen heeft de mobiele visarendeenheid die vadsige kraker maar weer in het meer geflikkerd. Op fenomenale wijze: de visarend heeft zijn trucjes afgekeken van de Junkers Ju 87, Sturzkampfflugzeug. Maar nu ligt er nog zo'n goor ei. HOE LOOPT DIT AF?