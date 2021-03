Het verhaal van de Nijlgans heeft een hele hoge metaforische waarde.

Namelijk waren er vroeger enkele hierheen gehaald. Vanuit de ervaring die we met lokale eenden hebben. Want hoewel de het een gans (Anserinae) noemen, is het biologisch een ‘eend in Schaaps... ganzenkleren’, familie Anatidae, heet: Alopochen aegyptiaca.

Als olijk lijkende, bont gekleurde welkome gans in afgebakende omgeving, deed deze haar werk. Met name bij private houders van vogelparken een nuttige aanvulling.

Tot er een paar ook daarbuiten begonnen actief rond te hupsen en broeden en er stap voor stap uitbreiding plaats vond en bleek dat de gans niet gezellig integreerde met eend, meerkoet, ganzen en andere watervogels.

Erger nog, wat blerk, de natuur van de nijlgans is agressief, indringen, luidruchtig, alles onderkakkend. Niet zelden galmend en blazend naar voorbijgaande wandelaars of honden.

En de eenden, meerkoeten enz?

Ze worden weggejaagd en regelmatig sneuvelt er een door verdrinking.

Het jonge kroost van anderen wordt direct onder water geduwd en overleeft het niet.

“Maar het zijn dieren... ze hebben ook recht hier te leven...”.

Ja in een kooi, ren of hok.

Maar het gaat nooit, nooit goed samenwerken met andere soorten hier. Omdat ze ten diepste uit een ander habitat komen.

Nijl... ganzen, die dus eenden zijn.

Zolang we de nijlgans laten uitdijen zal deze om zich heen grijpen.

De wilde eend, waarvan beweerd wordt dat het er slecht mee gaat en niemand weet waarom.... eieren en kuikens worden door de Nijlgans gesloopt.

We noemen dit invasies exoten.

Dieren van elders met een verdringende natuur. Zo is natoer.....