Je hebt van die mensen die de situatie in Afghanistan 'intuïtief vertrouwden'. Internetfenomeen en totale gek Lord Miles Routledge was zo iemand: na de overname door de Taliban trok hij toch naar het land, om lekker met de boys te chillen. Tot hij verdween. Iedereen (op het internet) in rep en roer want WAT zou er toch met die maffe Miles gebeurd zijn? Nou, hij is terecht. De Britse ambassadeur van de Taliban is... samen met twee andere Britten opgepakt door de Taliban Secret Police. We houden de situatie natuurlijk in de gaten, want we maken zélf wel uit in welk schijtland we danger tourist willen spelen!