Brisante ontwikkelingen in het leven van Lord Miles Routledge, de totaal ontregelde gek die er een sport van heeft gemaakt zo snel mogelijk niet dood te gaan bij ingewikkelde avonturen op plekken waar je liever niet wil zijn, om daarmee een cultstatus op het internet te verwerven. De mafklapper moest bijvoorbeeld met een airlift uit Kabul toen z'n vrienden van de Taliban het overnamen. Maar ja, hij was zo iemand die het 'intuïtief wel vertrouwde', en dus ging-ie meerdere keren terug, naast z'n tripjes naar de Oekraïense frontlinie, Zuid-Soedan en Ilha da Queimada Grande, alias Slangeneiland. De laatste tijd zat hij hardop te fantaseren over North Sentinel Island, 'het gevaarlijkste eiland ter wereld', vanwege de inheemse stam die iedereen afmaakt die voet op het eiland zet. Enfin, kennelijk zat Miles weer bij z'n broeders in Afghanistan, maar hij heeft al weken niet meer getwitterd. Niks voor hem! En nu is het account 'Taliban Public Relations Department, Commentary' driftig aan het Twitteren dat-ie is vermist, dat de Engelse ambassade is ingelicht en dat hij mogelijk is verdwenen in de Wakhan Corridor. Nu weten we niet meer wie of wat we met een korreltje zout moeten nemen, want misschien is het wel weer een grote grap. Miles, dikke gek, maak eens een geluidje?

Slangeneiland