Oké Volodymyr, we vinden het zelf ook een beetje gênant om te vragen, maar we hebben een klein bepantseringsprobleempje bij de Bewakingseenheid van de politie. Je weet wel, bekend als leidend voorwerp van vernietigende rapporten en overleden misdaadverslaggevers en kroongetuigeadvocaten. Die beerput gaat volledig open en vandaag blijkt dat de medewerkers vinden dat ze onvoldoende training en gepantserde auto's krijgen. En dat is vervelend, want in onze drugsoorlog is de onderwereld bij vlagen beter georganiseerd dan die Russische bezoekers in jouw achtertuin. Nu kunnen we wachten totdat verantwoordelijk minister Dilan Yesildingus de boel oplost, maar gezien vorig jaar toegezegd geld nog steeds niet is overgemaakt, kan dat een eeuwigheid duren. Vandaar ons verzoekje aan onze blauwgele vrienden, waar de gepantserde voertuigen vanuit de hele wereld binnenstromen. We vragen niet om veel. We hoeven niet onze pantserhouwitsers, mijnenjagers, Leopard-tanks, Patriots, raketten, APC's, scherfvesten, kikkerpakken, helmen en Stingers terug, maar er staan vast in een donker hoekje van het magazijn nog wel een paar gepantserde SUV's die jullie niet gebruiken. Die willen we graag overkopen en daar betalen we met plezier vier keer de waarde voor. In deze vastgelopen bureaucratie is hulp aan Oekraïne tenslotte één van de weinige manieren om snel miljoenen euro's vrij te maken. In dit mijnenveld van begrotingen, budgetpotjes, commissies en aanbestedingen is de omweg vaak sneller dan het bewandelen van het uitgezette pad. Deze constructie levert jullie geld voor nieuwe wapens en zorgt dat onze beveiligers binnen een redelijke periode van de benodigde kogelwerende voertuigen zijn voorzien. Win-win. We horen graag van je, zodra je klaar bent met het afwerken van heel Hollywood.