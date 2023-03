Deze amerikaanse ooskust waanzin heeft een monster gecreeërd waarbij de op zich begrijpelijke gevoelens van onbehagen bij bevolkingsgroepen van (voormalige) overzeese gebiedsdelen omgevormd zijn tot trappen, minachten, kwellen en aanvallen van de inwoners van Nederland. Spot, vals verwijt, overwinningsgevoel is een deel geworden in klaslokalen, buurthuizen en zelfs het parlement.

Blanke calvinistisch ingestelde zelfkastijders en moslimbroederachtige types voeden deze gevoelens en "acties tegen het onrecht". Daarboven op geteld de opgeheven vinger van de GLse activist die het niet laten kan glunderend te roepen dat de autochtoon een minderheid in eigen stad is geworden geeft een sfeer die op zijn zachts gezegd akelig te noemen is.

Nog niet zo lang geleden konden autochtonen en burgers van (voormalige) overzeese gebiedsdelen rustig met en naast elkaar bestaan. Nu moet de autochtoon eerst maar hopen geen new woken activist tegenover zich te hebben en moet de betreffende allochtoon die zich niet heeft laten omvormen maar hopen dat de autochtoon tegenover hem/haar geen antipathie tegen 'de ander' heeft ontwikkeld door de woke terreur.

Niemand die zich actief verzet tegen de hoogopgeleide blanke calvinist en de de moslimbroederschap-sympatisant. Reden: woke is amerikaans, dus dat is meer dan welkom bij politiek en bedrijfsleven. Want amerikaans, da's geld verdienen. Poen scheppen. Rijk worden. Internationaal groot denken.