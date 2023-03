In Nederland zou dit soort ongeval een dag lang wegafsluiting en een enorme economische schadepost betekenen. Een ambtenarenfeestje, want alles moet nog even lekker uitgebreid onderzocht worden. Niet in Duitsland: de weg wordt zo kort als mogelijk afgesloten voor hulpdiensten en afvoer gewonden en in de kortste keren wordt er tenminste één rijstrook vrijgemaakt (- en wee je gebeente als je betrapt wordt met je mobiel in de videostand bij het langsrijden....) Als er niet toevallig een aanhangercombinatie de weg totaal verspert, dan is meestal het verkeer binnen drie kwartier / een uur weer redelijk op gang. Daar kunnen wij in Nederland nog wat van leren.