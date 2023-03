Dus u zat om 09.00 uur natuurlijk helemaal klaar voor uw ochtendtopic. Maar dat was veel te vroeg. Pritt was nog een paar bomen aan het planten. Spartacus was hout aan het hakken. Mosterd zat nog in de kroeg. Struikrover deed een rondje over de Autobahn. Van Rossem lag in de zon. Bert Brussen keek naar de zee. En Ronaldo had even pauze. En toen was het 09.00 uur, en toen was het 10.00 uur, was de wintertijd weer zomertijd, had de NOS een heel belangrijke foto van iemand op de fiets, en voordat iemand kon roepen JAMAAR DE WINTERTIJD, en voordat een scheel oversteekhert in de war kon geraken, was de ophef alweer voorbij. Hoera, lekker lang licht!