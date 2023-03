De beroemde complotmarmot Gideon van M., tevens bekend als de schele linksbuiten van De Wappiepartij, mag zich vandaag verantwoorden voor een TRIBUNAAL! Hahaha. De politie was weer eens heel druk met rioolratten vangen toen hij door die marionetten van het WEF werd aangehouden. Door rood meneertje. Hij weigerde een blaastest, vanzelfsprekend. Wat mensen immers niet weten is dat je niet blaast, maar INHALEERT. En dan komen er genetisch gemodificeerde organismen in je lichaam en voor je het weet krijg je een hartstilstand door deze experimentele gentherapie. Gideon is Gekke Gideon niet. Of dacht u soms dat Gideon NAÏEF is? Nee natuurlijk niet, en dus weigerde hij die blaastest. En een rijbewijs had hij ook al niet. Een rijbewijs is namelijk een papiertje van Satan, een dans van de duivel met het 'Reglement verkeersregels en verkeerstekens', ondertekend door Klaus Schwab met de zonnebrand van Eva Vlaardingerbroek. En: "Van Meijeren heeft naar eigen zeggen het idee dat hij de laatste tijd door de politie hinderlijk wordt achtervolgd en lastiggevallen." Gideon moest in december al voor het tribunaal verschijnen, maar toen maakte hij er een spelletje van. "De officier van justitie was hier kritisch over en zei te vermoeden dat Van Meijeren dit bewust deed omdat hij geen media-aandacht voor zijn zaak wil." Mislukt!