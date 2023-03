Uw geheugen opfrissen inzake dossier Jussie Smollet doet u maar lekker hier. Of gewoon bovenstaand natuurlijk, waar de door Nigeriaanse broers die door Jussie ingehuurd werden om met MAGA-petjes op "Hey, aren't you that f*ggot n*gger from Empire?!" te roepen alvorens ze hem belaagden, een 'strop' om zijn nek deden en bleekmiddel over hem heen gooiden. Allemaal volgens het Jussies verlanglijstje.

Het allergrappigste blijft misschien wel de veronderstelling dat er racistische MAGA-rednecks bestonden die 'all black musical television series' Empire keken. Dave Chappelle maakte over de fameuze zin "Hey, aren't you that f*ggot n*gger from Empire?! onderstaand gelukkig de nog betere grap: "White people would never say that. It sounds like something.... that I would say!"

Dit interview van vóór z'n ontmaskering blijft geweldig

Elk fragment even hallucinant (met de kennis van nu): de politie bodycam

Blijft de beste parodie dit

