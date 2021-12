We hebben sinds de zelfmoord op Jeffrey Epstein niet meer zoveel van een hoax genoten als die door Jussie Smollet (tijdlijn). Jussie bovenstaand gewoon op camera met een 'strop' om z'n nek tijdens de generale repetitie van de hate crime, waarvoor hij die twee half-homofiele Nigeriaanse bodybuild-broers had ingehuurd om hem midden in de vriezende nacht met MAGA-petjes en blank redneck-accent te belagen met bleekmiddel, genoemde strop en "Aren't you that faggot 'Empire' n*gger?!" naar hem te roepen.

En toen het circus, waarin zelfs Joe Biden en Kamala Harris (she/her) op de wagen sprong - na breek. De hallucinante interviews en tranen van Smollet voordat hij ontmaskerd was, toen het onderstaande LOL-reconstructiefilmpje, PJW (na breek), en daarna klapte Dave Chapelle er nog eens overheen met de onsterfelijke woorden:



"I know how white people talk. "Aren't you that faggot n*gger from Empire?" They would never say that. It sounds like something.... that I would say! If you're racist and homophobic you don't even know who this n*gga is, you can't watch Empire."

Enfin, Jussie is gisteren dus schuldig bevonden op vijf van de zes aanklachten "related to a false report he gave on the day of the attack. He was acquitted on one count of giving a false report to police at a later date." Jussie hangt nu een gevangenisstraf van 3 jaar om de nek boven het hoofd, er staat nog geen vonnis gepland.

enorm grappig

"White ppl would never say that. It sounds like something.... that I would say!"

PJW

Hoe bestaat het? Nou zo