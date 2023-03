We snappen niet hoe alle ponzi-schemes, bancaire corruptie en diep verziekte financiële "markten" die al lang geen vrije markt meer zijn omdat een paar Gordon Gecko's er met alle gewoekerde winsten vandoor gaan maar ongebreideld kunnen woekeren. We begrijpen wel waar de rekening terecht komt als de boel ploft: bij de belastingbetaler. Privatize the profits, socialize the losses, en de politiek noemt dat vervolgens "toezicht op de markten". Vorige keer waren het giftige hypotheken, ditmaal zijn het startup-investeringen waar banken in verzuipen (uitlegdraad). In het weekend viel de Silicon Valley Bank om, een veelgeroemde middelgrote bank die investeerde in startups maar omdat de Fed de rentes stevig verhoogd heeft, renderen investeringen niet meer en nu is de kluis leeg.

De volgende faalkandidaten staan al klaar: Signature is door de overheid overgenomen en First Republic Bank diepduikt op de beurs. Nee, het zijn inderdaad geen bekende banknamen, maar dat waren de hypotheekhuisjes Fanny Mae en Bernie Mac in 2008 ook niet en u weet hoe dat afliep. De Amerikaanse centrale bank beweert ditmaal niet aan bailouts te gaan doen, maar herverpakken dat woord alvast als "extraordinary interventions" om ze alsnog met een Triple A rating bij de belastingbetaler in het portfolio te schuiven. Verdomd, tijdens het schrijven van dit topic komen de crisistermen van 2008 vanzelf terug bovengedreven zeg! Het vervolg op The Big Short kan dus over een paar jaar ook op de lijst van Oscarkandidaten.