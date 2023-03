"en als ze vrijkomt is de kans groot dat haar Nederlandse paspoort door de shredder gaat en ze met haar Afghaanse exemplaar wordt teruggestuurd naar de Taliban-woestijn.''

Ik mag het hopen, ik mag het hopen. Maar ik ben bang dat er wel weer een rechter of Raad van State zal zijn die het verbiedt. Van al die IS ratten had het Nederlanderschap allang ingetrokken moeten zijn en ze hadden nooit 'opgehaald' moeten worden uit Syrië.

"Wat gebeurt er dan? Wordt ze uitgezet naar een levensgevaarlijk land,''

Voor deze Sadaf totaal niet 'levensgevaarlijk'. In het kalifaat droeg ze al vrijwillig 'gezichtsbedekkende kleding', dus vindt ze het geen probleem om in Afghanistan een boerka te dragen. Bovendien kan ze dan weer in een land leven waar er op toegezien wordt dat de voorschriften van de profeet strikt nageleefd wordt, uiteindelijk ook de reden dat ze Nederland verliet om zich aan te sluiten bij IS.

"Ook deze vrouwen groeiden (grotendeels) op in Nederland, radicaliseerden in Nederland en vertrokken vanuit Nederland naar Syrië, maar zijn straks geen Nederlander meer.''

Eerst zien, dan geloven. Persoonlijk geloof ik er geen reet van: dat intrekken van het Nederlanderschap zal allemaal tegengehouden worden door rechters en de Raad van State:

"De advocaat van Sadaf S., Flip Schuller, heeft beroep aangetekend tegen het intrekken van haar Nederlandse pas. Dat had in een eerdere zaak succes. Fatima H. uit Tilburg werd in eerste instantie door Nederland uitgezet naar Marokko. Tot de Raad van State die beslissing terug draaide."

En daar heb je het al. Hoewel volgens mij bij die Fatima uit Tilburg het Nederlanderschap al was ingetrokken toen ze nog in Syrië zat. Ze werd in november 2019 samen met 'mooie Angela' (''Ik was een dom gansje'') door Turkije op het vliegtuig naar Nederland gezet. Nederland protesteerde hier hevig tegen, maar Turkije had er schijt aan. En ze is helemaal nooit door Nederland uitgezet naar Marokko; dat durft Nederland helemaal niet.

"Een andere teruggekeerde IS-vrouw met een dubbel paspoort, Nawal H. (37, moeder van vier kinderen), begon vorige week tijdens haar proces in de rechtbank Rotterdam over de onrust in de Zwolse gevangenis. Ze betoogde dat het afpakken van het paspoort averechts werkt op de deradicaliseringsprogramma’s in de gevangenis.''

Ik lees hierin een soort verkapt dreigement: als ''jullie'' ons niet meer toelaten in jullie samenleving, een sociale huurwoning geeft, een uitkering en toeslagen, dan werken wij niet meer mee aan onze 'deradicalisering'.

Het is smerig tuig dat nooit meer in de Nederlandse samenleving moet worden losgelaten; ze moeten eruit getrapt worden naar islamitische heilstaten waar ze thuishoren. Maar ja......

Misschien moeten mensen ook de omgang van de boven-ons-gestelden met deze problematiek eens meewegen als ze overmorgen in het stemhokje staan.