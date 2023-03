Het achtste wereldwonder. Het is feest in een huisje ergens op een berg ergens op een eiland, ver van de bewoonde wereld, ver van dit soort belangrijke nieuws. Diarreetje Hazes jr. die al sinds 21 januari 1994 in een identiteitscrisis verkeert doet weer foekie foekie met zijn knipperlichtmuze Monique Dinges, die natuurlijk geen bestaansrecht heeft in de wereld der BN'ers zonder die schelm. ÓF zouden ze het toch doen vanwege een of andere reallifesoap? Ach, wat kan ons het schelen. Straks gaat Dré weer met een of andere griet van 20 met opgeblazen lippen en is alles weer voorbij. Vandaag proosten we op de liefde. De ware liefde.