#hagelkruis : Ik huur een woning uit 1919 in een buurt met allemaal vergelijkbare woningen... sommigen worden verkocht en andere verhuren ze in de vrije sector, volgens een andere instantie had mijn huurwoning vorig jaar een WOZ waarde van 380.000 en kreeg een paar weken geleden de jaarlijkse brief van de Gemeente (reinigingsbijdrage of zoiets) en toen was de WOZ waarde opeens 510.000.

Het is een fijn huisje, daar niet van, maar 40 jaar geleden zou ik er hooguit 130.000 Gulden voor hebben betaald.

Of is er inderdaad sprake van een huizengekte.