Roland van Vliet! Potverdomme! Die leeft ook nog. We dachten, die bourgondische sympa-snuiter met z'n zachte G en dito buikje heeft tegenwoordig een snackbar ergens in Geleen-Oost ofzo. Maar meneer is anno 2023 gewoon een lekkere corporate bobo met een dikke dienstkar onder de Weerwind-reedt. Roland van Vliet (wiki) verliet de PVV na de Minder Minder Affaire, werd eventjes lid van de VVD en zulks heeft zich prima uitbetaald. En hoe. Meneer is nu "huurdromedaris" bij een WoCo & dook zomaar - enigszins cringe amicaal - op bij "Van Krot tot Vinex", het kijkenswaardige hobbydingetje van Mariëlle Tweebeke op de NPO. Iedereen maar roepen dat je met een PVV-verleden nergens meer aan de bak komt, periodieke reminder hoe pluche werkt... FF lid worden van de VVD en de dienstwagens liggen weer voor het oprapen. Vroem. Vroem.