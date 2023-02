En dat alles is om mensen normaal te laten functioneren en om de hele maatschappij normaal te laten functioneren.

Dat wij in het Westen zo rijk zijn en zo non-confronterend en elke vorm van empathie tot heilig hebben verklaard en hoe meer hoe beter, zorgt ervoor dat we deze waanzin kunnen betalen. En inmiddels blijkbaar ook willen of moeten betalen. (Zeg die verdragen eventueel op, het is van belang.)

Het gevolg is echter veel breder in intenser dan alleen mensen die zelf kunnen bepalen hoe wij ze moeten zien. Kent u iets waar dat ook geldt? Dat ik zeg: zie mij als slank, terwijl ik dik ben? Zie mij als groot, terwijl ik klein ben. Want zo vóél ik me! U. Doet. Wat. Ik. Zeg. Anders ben ik gekwetst!

We zouden gierend gek worden en helemaal niks meer zeggen.

Kijk, en daar gaan we dus heen.

Stop dit en wees hard. Het is niet leuk als je niet duidelijk man of vrouw bent en het is niet leuk als je 'in het verkeerde lichaam' zit. Maar het is echt verboden anderen dan je arts en je geestelijk leidspersoon daarmee lastig te vallen. En natuurlijk je dierbaren, die kun je met alles lastig vallen.