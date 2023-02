@John McClane | 17-02-23 | 11:16:

"Dat is hoe de Rest Van Nederland geacht wordt het te doen, OF bijtelling lappen."

Heel erg inderdaad. Toch denk ik dan: Weerwind werkt er vast hard voor en doet zijn best mag ik aannemen, en hij zal zich heus niet iedere dag naar de buurtsuper laten rijden. Als dat wel zo is, mag hij stevig worden aangepakt.

Wat me veel meer ergert zijn loze bestuurders die nooit komen opdagen maar wel veel geld opstrijken voor hun functies als betaalde volksvertegenwoordigers. Dat kost duizenden euro per afwezige per maand. Down the drain maar die chauffeur van WW heeft gewoon een voltijd baan en of die nu shag zit te roken op het gemeentehuis of in de auto rijdt, het maakt geen bal uit voor de kosten. Hooguit de benzine en de afschrijving.

Maar oke, als je per se een ding wil maken van dit verhaal: Be my guest. Weerwind was fout en dient terug te betalen.