Ik houd domicilie in Bulgarije. Ik zorg er voor dat ik minder dan 183 dagen per jaar en ook minder dan 4 maanden achter elkaar in Nederland ben. Ik werk toch remote voor een buitenlands bedrijf.

Dit zorgt ervoor dat ik niet in Nederland belastingplichtig ben. Dit scheelt bakken met geld omdat in Bulgarije een vlaktaks van 10% is.

Gewoon gebruik maken van de Europese regels.

Geen avonturen met aandachttrekkende belastingparadijzen of trusts waarvan je maar moet hopen dat je geld er veilig is. Ik bankier in Bulgarije bij KBC, een zeer gerespecteerde Belgische bank.

Een vlaktaks van 10%. It ain't worth to do a crime for less tax...