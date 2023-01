Volkomen normale mededeling in de volkomen normale wereld van de volkomen normale voetbalsport: 'Visit Saudi wordt de nieuwe sponsor van het WK Vrouwenvoetbal 2023'. Tenminste, dat zegt The Atlantic en dat zijn serieuze jongens, maar toch. Saudi-Arabië deed niet eens mee aan de kwalificatie en reclame maken voor een land waar vrouwen nog steeds onder voogdij van mannen staan bij een WK vrouwenvoetbal voelt toch een beetje alsof de Bond van Geheelonthouders de Oktoberfesten sponsort. Hopelijk mag Conny Helder wel weer naar de VIP-ruimte met een onder haar Nevermind-sjaal verstopt 'stop stokslagen'-speldje. Hoe dan ook, we moeten allemaal naar het WK Vrouwenvoetbal (we mogen trouwens geen 'WK Vrouwenvoetbal' zeggen van *checks notes* Volkswagen) kijken want anders zijn we misogyn, en daarna moeten we op vakantie naar Saudi-Arabië want anders zijn we islamofoob. Jammer dat Clarence Seedorf geen columnist bij NRC meer is, die had deze morele spagaat vast haarfijn kunnen duiden.

Prachtig inclusief & divers!