We dachten dat Nederland af was. Een welvaartsstaat, met veel gelijkwaardigheid, en geluk. Tolerant, ruimdenkend, en veel gezelligheid. Gezellig. Misschien werden we zelfs iets te gezapig.

Nou, er lijkt even weinig van over, mensen. Individueel hebben we het goed. Maar als samenleving niet. Wat een gezeur. Geklaag. En ophef. Soms terecht hè. Dossier Groningen bijvoorbeeld, wat een onwil en incompetentie van onze overheid. Toeslagenaffaire, zelfde verhaal. Hoe een overheid burgers stuk maakt en weigert verantwoordelijkheid te nemen.

Maar vaak is het ook saaie ophef. Niet relevante meningen-derrie. Zeventien miljoen meningen. Als iedereen alleen maar roept, blijft er niemand over die nog luistert. Ja misschien in het eigen bubbeltje, die extreme meningen alleen maar bevestigt, waardoor men alleen maar verder radicaliseert.

Eerst was dat wel grappig. Zulke mensen kon je een beetje plagen. Een spiegel voorhouden met een grap. Met wat relativeringsvermogen en humor haal je vaak de angel er wel uit. En anders werden ze boos op hun eigen spiegelbeeld, ook mooi.

Maar die tijden lijken voorbij. Je moet oppassen met wat je zegt of schrijft. Dit is nogal ironisch, want mensen die zeggen juist heel tolerant te zijn, staan vooraan met hokjesdenken, veroordelen, cancelen, en verbieden. Dit beperkt mensen in hun spontaniteit, in creativiteit. Je kan niet jezelf zijn. Het leidt zelfs tot valse beschuldigingen, karaktermoord en sociale uitsluiting.

Op uiterst rechts is meer ruimte ontstaan voor radicale denkbeelden. Haat tegenover andersdenkenden en minderheden. Angst voor andere geloven en culturen. Racisme, antisemitisme, intolerantie. Het FvD leek even heel groot te worden, maar gaat ten onder aan onfrisse denkbeelden van onfrisse en paranoïde types, en een leider die met zijn samenzweringstheorieën rijp lijkt voor de psychiater.

Links Nederland radicaliseert misschien nog wel heftiger. GroenLinks, Bij1 en zelfs D66 omarmen enge ondemocratische denkbeelden, perken de economie in, perken vrijheden in, en snoeren mensen de mond als er een mening is die ze niet bevalt. Kaag, notabene onze vicepremier, omringt zich inmiddels met woke mensen die er paranoïde, extreme, zeer intolerante denkbeelden op nahouden en tegenstanders cancelen, wegzetten als mysogeen en racist. Dit zijn echt geen gematigde, intellectuele liberale D66ers die de wetenschap en feiten hoog hebben staan. Dit is eigenlijk vele malen enger dan Baudet, die weinig macht heeft en geen diepe tentakels in de maatschappij zoals D66.

Beide polen lijken met hun intolerantie, utopische entotalitaire denkbeelden en haat jegens andersdenkenden veel meer op elkaar dan ze ooit zullen durven toegeven. Inmiddels is de polarisatie dusdanig aan het ontsporen dat het gematigde midden door de luidruchtige woke mensen wordt beticht van racisme, alleen omdat men zich er niet expliciet over uitspreekt.

Gelukkig is er het gematigde midden. Het overgrote deel van Nederland. Dat wel redelijk tolerant, sociaal en liberaal is. Die zelfs bovenstaande extreme mensen, partijen en hun standpunten in onze maatschappij tolereert en niet wil verbieden. Een grote groep die geen zin heeft om zich in die gepolariseerde debatten te mengen. En zich er niet toe laat verleiden. Je bent namelijk geen racist als je niet woke bent. Je bent ook niet woke als je geen antivaccer bent. Men voelt zich niet aangesproken door die polariserende frames.

Kaag pleit ervoor om partijen met extreme denkbeelden te kunnen verbieden. Maar waar trek je de grens, als gematigde, tolerante burgers al worden weggezet als extreem? Het is een gevaarlijk standpunt. Kaag moet overigens oppassen met wat zij wenst, want het gematigde midden zou zich zomaar ook heel snel tegen Kaags eigen D66 en de polarisatie die daarin gaande is uit kunnen gaan spreken. Ze haalt veel negatieve aandacht zelf over zich heen door zich in te laten met wokegedachtengoed en enge types.

Het zou voor het gematigde midden goed zijn om stelling te blijven nemen. Niet alleen tegen extreemrechts, maar ook tegen extreemlinks. Tegen polarisering. Tegen die hatende ‘wappies’. Tegen die hatende ‘wokies’. Duidelijk maken dat ze allebei een schreeuwende minderheid zijn. Weinig aandacht geven, ook vanuit de pers. Hun ‘alternatieve waarheden’ hooguit weerleggen met feiten. Met nuchterheid. Met debat. En met wat luchtigheid graag. Humor. Satire. Liever ridiculiseren dan radicaliseren. Daarmee ondermijn je hun (pogingen tot) macht. Dit geldt ook voor de pers: voed de extremen niet met aandacht, beschrijf het hooguit, laat je niet verleiden tot ophef en blijf polarisatie, incompetentie en onbetrouwbaarheid bestrijden met feiten, debat en humor.

VVD, CDA en PvdA hebben de voedingsbodem voor polarisatie en nieuwe partijen overigens zelf geschept. Het gematigde midden heeft politiek grote kansen laten liggen. De politieke polarisatie is een gevolg van incompetentie en onbetrouwbaarheid. Men heeft weinig voeling met wat er in de samenleving leeft, en leeft in een eigen politieke bubbel waar beeldvorming belangrijker is dan dit land verder helpen. De pogingen tot manipulatie van de beeldvorming werkt overigens averechts: het enige beeld dat wordt gevormd is van een incompetente, sjoemelende politiek. Dit gedrag, en de politieke polarisatie leidt zelfs tot anti-overheids-extremisme. Het is jammer dat het debat over al die onzin gaat, in plaats over de werkelijke problemen. Met zo’n oppositie is een slecht kabinet draaiende houden wel heel gemakkelijk.

D66 is misschien nog wel het slimst en de meest gevaarlijkepartij. Het is een lege marketinghuls die verkoopt wat mensen willen horen. Ze spelen in op sentimenten en trekken zo kiezers. Kiezers die ze vervolgens in de steek laten, want de macht en de posities zijn intussen mooi geregeld. Cynisch? Ja maar wel de harde waarheid. En zo kan het dus dat Kaag radicaliseert, en zich inlaat met enge, democratie-ondermijnende, polariserende, intolerante types die zelf geen haar beter zijn dan die enge FVDers waar ze zo voor waarschuwen. D66 is een bedreiging voor dit land. Niet verbieden, daar staan we boven. Schop deze partij vandaag nog het kabinet uit.

In de oppositie zijn ze dan net zo irrelevant als PVV en FVD. Misschien kunnen FVD en D66 wel fuseren, want in vele opzichten zijn ze elkaar gelijken. Dat zou een mooie grap zijn. FVD66. Retteketet, Kaag in bed met Baudet. Dat rijmt. Ridicuul? Liever dan radicaal.