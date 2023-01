De politie heeft de persoon die verantwoordelijk is voor het schietgebeuren in Zwijndrecht in het vizier: Minh Nghia Vuong (49). Bij de schietpartij kwam een 66-jarige vrouw om het leven, haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond. Vuong was een bekende van de slachtoffers; mogelijk in de relationele sfeer. Meneertje is 1.70m klein, ziet eruit zoals hij eruit ziet (foto boven) en hij is ook bekend onder zijn bijnaam 'Lucky'. En dan nog de handige toevoeging: "Minh Nghia Vuong is vlucht- en vuurwapengevaarlijk." Die inschatting hadden we zelf ook al wel gemaakt van iemand die twee personen heeft neergeknald en er daarna vandoor is gegaan. "Ziet u Vuong? Benader hem niet zelf, maar bel dan direct 112." Do you feel Lucky, punk?

UPDATE - Dode vrouw is kennelijk zijn ex-schoonmoeder, zwaargewonde vrouw zijn ex-vriendin. De in Vietnam geboren Vuong is geen lieverdje. "Zo was hij volgens de Haagse rechtbank in oktober 2016 betrokken bij een poging tot overval op geldlopers in winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam. (...) In 2010 kwam Vuong in beeld bij opsporingsdiensten omdat hij gestolen scooters, auto’s en een bestelbus voorhanden had. Ook zat hij volgens het OM destijds in de productie van speed waarvoor hij contacten onderhield met India. (...) Ook werd hij verdacht van afpersing waar hij 135.000 euro eiste."