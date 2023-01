Het is wat minder dombo-agressief dan die sneue trend van het lekprikken van banden maar minder triest is het niet. Een of andere climaclown die als kind in een toverketel jesseklaver is gevallen wijst mensen in Hoorn op hun voetafdruk. "Wie zo'n grote auto heeft moet zich rotschamen!" Dat bepaalt die met stickers bewapende pseudovolkert helemaal niet en bovendien klopt de zin niet. Het moet zijn: "Wie zo'n kleine pik heeft moet zich rotschamen!" En dat gaat dan over die Calimero die in de vroege ochtend stickertjes loopt te plakken. Deed-ie maar een krantenwijk, dan had-ie zelf ook zo'n mooie grote auto kunnen kopen.

Loser

Gaap