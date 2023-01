In de tijd van het vorige management was ik niet zo enthousiast over GS om het zo maar te zeggen. Sporadisch las ik iets en het is pas sinds een jaar of twee dat ik hier rondhuppel. Het topic over Maaike van Primera in Den Bosch heeft me tot een kroontje overgehaald.

De standaard media is de laatste jaren subjectieve eenheidsworst geworden, waar het zich voordoet als objectief.

GS heeft die pretentie niet, is soms kort door de bocht of slordig, maar wel recht voor zijn raap. Wat ik echt heel erg zou waarderen is meer onderzoeksjournalistiek. Die waardering zou zich ook uiten in meer donaties van mijn kant.

Kers op de taart is natuurlijk het kunnen discussiëren in de panelen. Dat kan er soms verhit aan toe gaan, maar wat mij betreft is dat niet persoonlijk en zou ik evengoed een drankje kunnen drinken met degenen die met hun mening haaks op die van mij staan.

Daarmee ben ik bij het stamcafé belandt. Een geordend ongeordend zooitje met anekdotes, muzieklinkjes, geweeklaag en weetjes. Houden zo!

O, moest dit op een formulier? Na ja.

*Naar iedereen zwaait*