Het lastige van wetten maken en ze ook uit te voeren is dat je wetten maakt die helaas vaak tegen het natuurlijke instinct zijn van de moderne mens ter bescherming van diezelfde mens. Gokken, drinken, drugs gebruiken, hoeren bezoeken, vechten, wat nog meer? Iedereen doet wel iets wat eigenlijk niet zou mogen of moeten. Waar trek je de grens? In Iran spuiten ze zich dood met heroine, om maar niet te beginnen over gokken en prostitutie. Maar dat is een land waar de SGP een stijve lul van krijgt. Zelfs wat lokken haar is genoeg om een meisje dood te slaan daar. Maar is er minder drugs overlast? Minder prostitutie of gokken? Nope. En erger, juist de zogenaamde gelukzalige religieuzen zitten er vuistdiep in. Van kindjes verkrachten tot gokken tot drugshandel tot wat dan ook waarvoor je volgens hun geloof diep in de hel zou belanden. Maar toch. Ze doen het allemaal. Ik doe zelf altijd de Amerika-test. In Amerika heb je twee soorten politieke bewegingen. Beiden zijn alles behalve rechtschapen. Schandalen over en weer. Dus ik ben gaan kijken naar welke partij nog erger is. Zoals verwacht zijn er veel, heel veel meer schandalen bij de conservatieven dan bij de progressieven. Dus ja, stichting het Thuishonk. Lijkt me wel het plekje waar mensen doen wat mensen willen doen. Gokken en waarschijnlijk wel meer. Misschien moeten we wat minder naar elkaar wijzen en meer in de spiegel gaan kijken. Denk je niet dat er geen wiet verkocht wordt in jeugdcentra? Geen drank gemaakt wordt in de gevangenis? Mensen zijn hufters omdat ze gewoon slecht zijn qua inborst of slecht gemaakt. Men mag kiezen wat wat is.