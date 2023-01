Zeker weten?

Er wordt weer geschaakt in Wijk aan Zee en dat betekent weer extra goed opletten op anaalballen. Magnus Carlsen haalde, na uitgebreid gecontroleerd te zijn alsof hij een middelbare school in Amsterdam-West binnenliep in plaats van een schaaktoernooi, een weinig bevredigende remise tegen Levon Aronian. Vandaag wordt er weer verder gespeeld op het 'Wimbledon van het schaken'. Zou wel wat zijn als ze Wimbledon ook naar de grootste kankerverwekker van de regio zouden noemen trouwens. Vrolijke e2-e4 allemaal!

Zitten echt geen balletjes in meneer

Echt niet

AAAAAH!