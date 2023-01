Liefdesnieuws! Het was al wel bekend dat het denkvermogen van Gerard Sanderink, de verstrooide opa van Dagobert Duck, keihard was gehackt door crazy manipulatrix Rian van Rijbroek. Sanderink mocht zijn stick een paar keer in haar usb-poort douwen en dat was dat, stellen we ons zo voor. Maar nu zijn ze ook nog eens GETROUWD! Die maffe Van Rijbroek kent u vooral van het feit dat ze door het waardeloze fakenewsfilter van Rudy Bouma was geglibberd en als deskundige van Nieuwsuur een paar keer 'cyber' en 'blockchain' mocht krijsen. Dat Rian knettergek is, kunt u ook horen in de zeer beluisterenswaardige podcast van Angelique Kunst van Tubantia: zogenaamde geheime missies voor inlichtingendiensten, leugens, intrige, verzinsels, spionage, fraude-aantijgingen en beschuldigingen van banden met de radicale islam, seksuele relaties met Afrikanen, activiteiten in de porno-industrie en drugscriminaliteit, alles komt voorbij. Enfin, die Rian programmeerde dus een of andere voodoospreuk op de harde schijf van Gerard Sanderink, die verstrooid genoeg was in zee te gaan met deze demagogische begoochelaar. Centric werd voor de poorten van de hel bij 'm weggehaald en nu is het maar de vraag wanneer Rian de rest van z'n bedrijven verwoest, want de tortelduifjes zijn dus getrouwd. Dat wordt keihard de blockchain neuqen!