Het heeft iets tragisch dat sommige mensen tijdens en na de mid-life plots het spoor bijster raken. Ergens hoop je dat het het jonge grietje en rode sportwagen fase is. Of zelfs drugs en alcohol. Maar dat is het niet. Het is niet eens een exclusief mannen probleem, ook vrouwen geraken helemaal knettergek. Of misschien waren ze altijd al gek. Of misschien is iedereen gek en zijn zij de enigen die het wel snappen. Wie zal het zeggen.

Ik heb nog zitten mijmeren over dat Musk topic. Hoe zit het nu met Twitter en Musk? Ik denk dat de man slim genoeg was om te weten wanneer in te stappen maar overmoedig is geworden tijdens een joint en een borrel.

Met die Sanderink snap ik het al helemaal niet. Die heeft echt vanuit het niets iets gebouwd. Die uit de Twentse klei getrokken turfsteker. Ik kan er niet bij.