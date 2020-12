Iedereen altijd maar grinniken om het dinnetje van Rudy Bouma & co, te weten Rian van Rijbroek, de Geldmaat van de voormalig zinnige IT-magnaat Gerard Sanderink en tevens de nummer 1 haxxxxorgirl van Nederland. Maar nu is het lachen ons wel vergaan! Omdat Rian van Rijbroek 's ochtends kleine blockchains door de yoghurt roert heeft ze OP AFSTAND de mobiele telefoon van haar mensenslaaf Gerard Sanderink kunnen wissen! Sanderink kreeg enkele dagen geleden namelijk een deurwaarder over de vloer voor een beslaglegging, zo meldt de Gelderlander. Geertje was plots de pincode van zijn telefoon vergeten, maar er lag wel een document met inloggegevens op kantoor.

"Daaruit bleek dat de wachtwoorden van de Centric-topman regelmatig worden gewijzigd door Rian van Rijbroek, zijn huidige vriendin die bekend staat als cybercharlatan. Van Rijbroek bleek de bedenker van al Sanderinks iCloud-wachtwoorden, waarmee zij ook gelegenheid had om zijn accounts op afstand te wissen. Ze had bovendien nog tijdens het bezoek van de deurwaarder een geheel nieuw iCloud-account voor haar geliefde aangemaakt, waarvan zij alleen het wachtwoord wist." FBI, NASA, Facebook: allemaal niet meer veilig voor de hackkunsten van supermegahacker Rian 'klik op 'Alle apparaten' in Zoek mijn iPhone op iCloud.com en selecteer het apparaat dat je wilt wissen, als 'Alle apparaten' niet wordt weergegeven, heb je al een apparaat geselecteerd, klik op de naam van het huidige apparaat in het midden van de knoppenbalk om de lijst 'Apparaten' te openen en selecteer een nieuw apparaat en klik op 'Wis [apparaat]'' van Rijbroek. Ondertussen had Sanderink een grote bek tegen deurwaarder en politie, dus dat krijgt (weer) een staartje. Misschien dat Van Rijbroek ook eventjes het brein van Sanderink weer terug kan hacken naar de fabrieksinstellingen?