Dus u dacht, op basis van een jarenlange stroom aan nieuwsberichten over opgeblazen geldautomaten uit het ganse land, dat die flappentaps met bruut geweld beroofd worden van hun inhoud? Nou, mooi niet. In werkelijkheid worden ze gehackt, zodat ze hun waardevolle inhoud gewillig ophoesten. Komt geen Mocro in een gestolen RS6 bij kijken. Dat beweert althans de geplofkraakte Centric-topman Gerard Sanderink in een uitgelekte mail aan minister Grapperhaus. Tussen al het virale nieuws over corona zouden we bijna vergeten dat die arme ouwe Sanderink ook met een virus besmet is: dit weekend bleek dat zijn mails allemaal door Rian van Rijbroek (bekend van Nieuwsuur) worden geschreven en verzonden. Zo ook over geldspuwende geldautomaten.

Data Hari leverde geen bewijs voor haar bewering, maar bood wel een blockchainoplossing aan het ministerie van Justitie aan. Die zijn daar niet op in gegaan, hopen we, maar je weet het maar nooit: Centric zit al jarenlang vuistdiep virusdiep in talloze cruciale overheids-ICT en vooralsnog blijven overheid & IT-reus gewoon handjes schudden, ongeacht de risico’s op verdere verspreiding van virale intrigante Data Hari. De Cybercharlatan des Vaderlands heeft immers op de bedrijfswebsite van Centric gezegd dat Gerard volgens Gerard alle mails van Gerard door Gerard laat goedkeuren. Niks aan de hand. Gewoon een griepje dus. Net als met die Geldmaten: niks dat een klein blockchainkuurtje niet op kan lossen.