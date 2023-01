Moeders houd uw dochters tot 2045 niet binnen! Vrouwensloper Joran van der Sloot heeft een plusje op zijn coño gekregen. Plus achttien jaar omdat hij zich in de Juliaca-gevangenis bezig heeft gehouden met de handel in Peruviaans poedersuiker. De dope werd naar binnen gesmokkeld in suikerbieten. "Hij verkocht de coke aan medegedetineerden maar stuurde het spul ook weer verstopt in postpakketten naar adressen in het buitenland. Op die manier zette hij een lucratieve handel op, die echter stukliep toen bewaarders de ’smokkelroute’ ontdekten." Niet alleen werd Joran (weer) overgeplaatst naar de matig gezellige Challapalca-gevangenis (geen pretje), ook kreeg hij dus een fijn extraatje. "Omdat in Peru de regel geldt dat een gevangenisstraf in totaal nooit meer dan 35 jaar mag duren, zal Van der Sloot nu tot 2045 achter de tralies moeten blijven." Helemaal top. Na de klik een (/de) foto van Joran met een olifantje voor zijn tralie.