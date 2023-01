U weet inmiddels wel, die maffe kattenvouwer Tinkebell, die eigenlijk Katinka Simonse heet, is een beetje verliefd op terroriste en wannabe-massamoordenares Tanja Nijmeijer. Ze vindt het allemaal erg stoer en ruig en heldhaftig enzo. Prima, beter dat dan verliefd op Gijs van Dijk, maar dat is weer een heel ander verhaal. Er zijn natuurlijk wel grenzen. Zoals die van Colombia. Haar dinnetje Tanja Nijmeijer mag het land niet uit van Interpol en dat is maar goed ook, anders zat ze voortdurend aan de talkshowtafels de Wouter de Winther uit te hangen met haar larmoyante gejammer over hoe zwaar het terroristenleventje toch vooral is voor... haarzelf. In het kielzog van die dolverliefde Tinkebell wordt meegesleurd door die staatsgevaarlijke manipulatrix: Chris Aalberts. Die viriele hengst is normaal gesproken heel goed in het horen van hondenfluitjes maar nu staat-ie met het teer van een brandbom in zijn oren braaf over te typen wat Tinkebell 'm influistert. "Een goed gesprek met (en over) Tanja Nijmeijer" over 'hoe ze bij de FARC kwam, wat haar leven als strijder inhield en hoe ze wereldnieuws werd'. Dat pr-bureau gebabbel gaan we natuurlijk niet luisteren, niet in de minste plaats omdat Chris een enorme schrijvende pers-stem heeft, en voor iemand die zo journalistiek bevlogen is dat hij alle 180 tekens van Caroline van der Plas door de melkmachine haalt verwacht je wel wat meer professionele distantie dan deze fanboy-klets.