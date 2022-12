Helemaal top want we hebben echt GEEN idee hoe zijn stem klinkt

Nu LIVE in de rechtszaal de smaadzaak tegen Jelle Bonk Kontius, die tv-producent Gijs van Dam betichtte van een verkrachting die 100 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden, terwijl het er toch op lijkt dat er sprake was van dronken vrijerij en wederzijds genoegen. Gijs van Dam 'kapot gemaakt' en dus mag Jelle zijn verhaal komen verklaren in de rechtbank (met zijn grote broer Aaf op de tribune). En wat denkt u? Hij maakt bezwaar tegen de opname van zijn stem. Dussssssss Jelle Bonk kalkt krantje Trouw vol met een schimmig verhaal over een verkrachting, knielt meteen voor het miljoenenpubliek van Matthijs bij het MeToo-tribunaal van DWDD en vervolgens rent-ie zo hard als hij kan naar Radio 1 om zijn verhaal aan iedereen die het maar horen wil te vertellen. En nu kijkt de rechter naar het vlechtwerk van de mand - Jelle dreigt er immers doorheen te vallen - en dan is het ineens 'jaaaaa mijn stem mag niet opgenomen worden'. Pik, heel Nederland weet hoe je klinkt en het is niet zo heel zuiver. LIVEVERSLAG (van Shownieuws!) na de klikkkk.

UPDATE - Van Dam gaat nog 'een forse schadeclaim' indienen