Een jongen met Down, gisteravond bij P. de L., want op de vraag of hij Kaag goed vond antwoordde hij; “GL want die is beter voor de natuur.”

Kaag wilde er tussendoor komen maar beet zich op de tong. Minuut later zelfde praat, weer probeerde ze het, maar lukte niet. Die jongen mag het ereburgerschap ontvangen. Iets zeggen wat Kaag wegzet, een lintje!