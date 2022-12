En Kaag is geland.

Nou, dan mag ze daarna meteen doorvliegen naar Italië om die Berlusconi's eens te vragen wanneer míjn herstelbetalingen eraan komen. Ik ben namelijk een verre nazaat van de Batavieren. Met trouwens een vrij rechte generatieve lijn naar de Toxandriërs en de Eburonen. Al deze volkeren zijn zo'n 2000 jaar geleden door de voormalig Italiaanse bezettingsmacht op een schandalige manier van hun land verdreven, geherhuisvest, tot slaaf gemaakt, uitgeneukt, uitgeroeid en zonder enig ceremonieel vertoon in de lokale rivieren gedumpt.

Nu ik reeds zo'n kleine 25 jaar geconfronteerd wordt met het lachende mandarijnhoofd van Berlusconi, krijg ik ineens een diep gevoel van gekwetstheid over me heen, alsof het pas gebeurd is. En dan helpt het ook niet bepaald dat ik en mijn familie met enige regelmaat van de klok worden aangesproken als 'boertje' en 'pik'. Het woord 'pik' is een lokale term voor boer, ziet u, en Toxandriërs, Bataven en Eburonen wáren boeren, trotse boeren! Totdat de Italiaanse bezettingsmacht begon te poken in de door hun zo harmonisch opgezette maatschappij en cultuur. En de enige reden daartoe was persoonlijk gewin van de Italiaanse gemeenschap; Wij, de trotse Toxandriërs, Bataven en Eburonen kregen daar niks voor terug!

Aangezien wij in genetisch-anthropologisch opzicht 100% nazaten zijn van Toxandriërs, Bataven en Eburonen, eis ik dat de Italiaanse regering zo spoedig mogelijk excuses maakt jegens ons en met ons in onderhandeling treedt over herstelbetalingen aan ons vee, land en voorouders. Ook eisen wij de eervolle herbegrafenis van al onze voorouders die op zo'n schandalige manier door de hand der Italianen om het leven zijn gekomen!

Boris Poepnagel,

trotse nazaat van Toxandriërs, Bataven en Eburonen