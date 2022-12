Het zou er niet toe moeten doen. Dat zou wat mij betreft de insteek van zo'n Paarse Vrijdag moeten zijn. "Je hebt legio morele systemen, elk met zijn regels, geboden en verboden, en elk systeem legt het individu wel beperkingen op. Laten we proberen om de vrijheid van elk individu zoveel mogelijk te waarborgen, ook als die indruist tegen deze of gene regel van dit of dat geloof, van deze of die ideologie." Daarmee is zowat alles gezegd. Het zou er gewoon niet toe moeten doen of iemand hetero of homo of lesbo of non-binair of trans of aseksueel of wat dan ook is. Die categoriseringen doen er niet toe, die welke de diverse gidsdiensten hanteren niet, maar ook die welke andere groeperingen hanteren niet. "Ik identificeer me als..." Fijn voor jou, maar hoe jij je identificeert doet er voor mij niet toe, vrijheid blijheid, zo lang je maar niet aan mijn vrijheid blijheid komt, ga vooral je gang. En of ik wezenlijk geïnteresseerd ben in hoe jij je identificeert en waarom, het doet er niet toe. Sterker nog, ik dicht me de vrijheid toe om me wezenlijk niet betrokken te voelen bij hoe jij je identificeert. Ik zal ervoor strijden dat ook jij je vrijheden gegund zijn, maar daar blijft het dan bij. Wat jij allemaal uitspookt en waarom, het heeft voor mij geen speciaal belang en hoeft voor mij ook niet als zodanig onder het voetlicht te worden geplaatst. En mijn kinderen, ik voed ze op om op te komen voor de vrijheid van het individu, om zelfstandig te denken en te handelen en dat bij anderen ook aan te moedigen, maar ook mijn kinderen hoeven zich niet a priori méér betrokken te voelen bij individuen en groepen die zichzelf een zekere identiteit aanmeten, en al zeker niet als die groepen een ideologische of politieke agenda voeren. Het zou er niet toe moeten doen welke identiteit hun naaste heeft of zegt te hebben. Vrijheid is vrijheid. Het gaat er enkel om de beperkingen die zekere ideologieën het individu swingend op willen leggen te bestrijden. Is die beperking opgeheven, dan is de strijd gestreden.