"Ik ben geloof ik één van de weinigen, maar ik zeg het toch; de kwestie Mathijs is een trial by media.

1. Er zijn te veel talkshows in NL, vindt maar es een goeie redacteur. Er zitten ertussen die niet verder komen dan wikipedia en de eerste hits op google. Dan snap ik best dat je als baas heel erg boos wordt.

2. Het is nog helemaal niet gezegd dat iemand die met een burn-out thuis zit, die burn-out op heeft gelopen door Mathijs zijn boosheid. Kan ook zijn dat de baan gewoon te hoog gegrepen was. Of dat ie te weinig assertief was.

3. Er staat nergens in de wet dat je niet woedend mag worden. Woede bestaat en mag geventileerd worden.

4. Je kunt ook iets terugzeggen: sorry maar Mathijs zo werk ik niet met jou. Doe even rustig.

5. Tegenwoordig is alles ineens een 'onveilig werkklimaat'. Studenten vinden het al onveilig als een docent ze een vraag stelt over de gelezen stof! (veel gehoorde klacht van studenten).

En, nog veel belangrijker: gaan wij Mathijs nu al slachtofferen omdat Eus en Angela en Eva zeggen dat het niet kan wat ie doet? Waarom horen wij niet één positieve ervaring? Ik heb zelf altijd heel goed met Mathijs kunnen werken. En heb me vaak verbaasd - over de goede redacteuren niets dan lof- over het niveau van redacteuren bij talkshows. Echt hemeltergend. 'Mike, we hebben een gat in de line-up, kun jij nog iets bij ons komen aanprijzen? Heb je nog een cd? Whah, ik heb een jaar geleden nog een cd gemaakt, ik kan wel even net doen of ie net uit is...'

Of: ken jij de muziek van Herman Brood? Antw. Nauwelijks. Wil je toch bij ons aan tafel zitten want we hebben niemand..?

Vooralsnog steun ik Mathijs. Ijs en weder dienende."

BRON: Mike Boddé, cabaeretier, muzikant en bij de NPO o.a. bekend van Kopspijkers en Podium Witteman

Naschrift GS: Nou ja die slotzin is voor zijn rekening, wij vonden Matthijs altijd al een vervelende neuroot met een dommige duckface. Maar: Als je een baas hebt die (op onredelijke gronden) tegen je scheldt, je kleineert of anderszins gedrag vertoont dat op jou niet redelijk overkomt, dan kun je gewoon je Hollandse mond gebruiken om weerwoord te geven of ontslag nemen en iets anders gaan doen. Zie ook: Janine Abbring, die precies dat deed. Maar helaas zitten we in een tijdsgewricht waarin iedereen die claimt ergens slachtoffer van te zijn, in het publieke "debat" prompt in de adelstand wordt verheven. Tien jaar terug wilde ieder Taal & Cultuurstudies-meisje (m/v) bij DWDD werken. Tien jaar later wil iedereen slachtoffer van haar (m/v) omstandigheden zijn. Fuk dat. Een schop onder hun hol hebben ze nodig. En misschien hadden ze dat tien jaar terug dus ook al? Dat had ons wellicht een heleboel weeklagende Volkskrant lezersbrieven gescheeld.

Schaamteloos zelfcitaat want zo werkt de mediawereld