Ondertussen voorspelt de VN dat in 2050 1/3 van alle gletsjers van Unesco-sites zullen zijn gesmolten. www.unesco.org/en/articles/unesco-fin...

Is dat nou zo erg denkt u wellicht? De gletsjers voeden de rivieren in droge tijden, dus dit gaat grote gevolgen hebben voor de voedselvoorziening in die landen.

90% van de snow crabs zijn 'verdwenen' in een paar jaar tijd: www.newscientist.com/article/2342806-...

Oh u eet geen krab? De krabben en mogelijke andere soorten die verdwijnen door de hoge temperatuur van de Noordelijke ijszeeen zijn van cruciaal belang voor de hele voedselketen..

De grootste ramp uit de menselijke geschiedenis voltrekt zich in slow motion voor onze ogen, maar we lachen alle klimaatactivisten hier graag uit.

Hey ik slaap er niet minder om. Ik heb geen kinderen en weet dat we er weinig meer aan gaan veranderen. Als je er af en toe bij stilstaat is het echter enorm droevig te beseffen hoe weinig we als mensen voor elkaar over hebben en hoe gedreven iedereen is door zijn eigen belang. De boodschappers worden verketterd (waar hebben we dat eerder gezien) en zelfs op deze sites tiert de pseudo-wetenschap waarmee global warming wordt weersproken welig in de comments.

En dan vaak de kritiek dat dat kleine beetje dat er aan wordt gedaan niets gaat helpen, want in andere landen - met een veel kleinere ecologische footprint per hoofd van de bevolking - bouwen ze kolencentrales! Of wat we doen is niet consistent, alsof dat zou betekenen dat we er maar mee moeten ophouden.

Of de mensen die zeggen "de biodiversiteit neemt helemaal niet af, kijk maar naar mijn voortuintje!".

We hebben nu al grote bezwaren tegen het aantal vluchtelingen dat hier komt. Maak je borst maar nat voor de toekomst...