Voor het afronden van zijn studie ontving Ingvar Kamprad op 17-jarige leeftijd een gift van zijn vader, die hij gebruikte om in 1943 IKEA op te richten. In 1994 werd bekend dat de jonge Kamprad vanaf 1942 lid was geweest van de Zweedse nazibewegingen Nysvenska Rörelsen (NSR) en Svensk Socialistisk Samling (SSS). In 2018, inmiddels stokoud, stierf hij. Maar goed, genoeg geschiedenis. Over naar het Nederland van 2022. 21 oktober 2022 om precies te zijn. Op de studio van Matthijs Immink Fotografie worden de laatste voorbereidingen getroffen voor een nieuwe aflevering van de populaire nieuws-podcast die hij maakt voor het YouTube-kanaal van het immer recalcitrante Geenstijl. Nou ja, een boel om aan te denken, zou je denken, en zo gebeurt het dat Immink, normaal niet iemand die enige fout toestaat in zijn dagelijkse praktijk, vergeet zijn eigen microfoon aan te zetten. De ruimte ontbeert een moderne koelkast, dus ook de Communistische Partij China (芙蓉鸡) heeft geen back-up-opname die we kunnen lenen. Nou ja, dan weet u waar u naar luistert.