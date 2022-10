Elektrische auto's, het is mooie techniek en sommige modellen zijn beangstigend snel maar er zitten twee grote nadelen aan: het soort mens dat er in rijdt, en die vreselijke laadtijden. Dat eerste is helaas ongeneeslijk, want zelfrijdende auto's blijven een illusie (zeggen wij niet, zegt de peetvader van autopilootauto's). En zelfs als ze uiteindelijk wel zelf zullen rijden, dan rijden de vervelende eigenaren zelf nog steeds mee. Maar dat lange laden, dat kan wel opgelost worden met dank aan who else dan Elon Musk what else dan een stukje NASA ruimtevaarttechniek. Het is eigenlijk heel simpel: een setje kabels met kokende vloeistof er in (!) moet het laden afkoelen (?) en dan kunnen batterijen veel sneller volgepompt worden. Of de accu's dat aankunnen is weer een ander verhaal, of het ook werkt met een 220 volt aardlekschakelaar (googelen, red.) weten we niet, helaas is een kuub elektriciteit ondertussen bijna duurder dan een vat ruwe olie en als je een slimme meter hebt raden we sowieso iedere vorm van stroomgebruik af, MAAR: de toekomst komt er weer eens aan bij NASA, die bovenstaande infographic gemodelleerd lijken te hebben naar van die semi-advertorial fake news banners die twijfelachtige websites altijd onder hun artikelen hebben staan. Maar daar moet je maar doorheen kijken, een Tesla koop je immers ook niet om z'n onverwoestbare bouwkwaliteit.