Mensen mensen mensen. Nog een jaartje of dertig, dan neemt AI alles over en kunnen we zelf de hele dag heel veel bier drinken. Tot die tijd blijven we ons verbazen over allerlei slimme technologie die alleen maar dommer wordt. Neem de iPhone 14, de nieuwste telefoon van Apple die een handige functie heeft om de hulpdiensten te waarschuwen als de eigenaar een auto-ongeluk heeft gehad. Die functie doet het goed. Zo goed, dat de telefoon ook gaat bellen als hij in een achtbaan zit. "The Warren County Communications Center provided me with recordings of six iPhone crash-detection calls from people at Kings Island rides, all received since the new iPhone 14 models went on sale in September. Similar alerts have been triggered by the Joker roller coaster at Six Flags Great America near Chicago." Wij kunnen maar één ding zeggen over deze laffe telefoons die niet eens een keertje lekker in de achtbaan durven: geen mentaliteit.