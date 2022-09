"My mum is jewish

My dad is muslim

How can I be enemy of myself?"

Yusuf al-Qaradawi deed dus ook aan untermenschen (als werkwoord).

Wat is het leven toch fijn overzichtelijk met een wij en een hunnie.

En wat klopt het niet.

Jews and Arabs refuse to be enemies:

https://www,youtube,com/watch?v=Y-mrdRH4lS0

https://nl-nl,facebook,com/ArabsAndJews/

Because no one will tell me who to hate.

I will judge a person on who they are, not what they are labelled.