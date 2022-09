We moeten altijd lachen als er weer een of andere maffe themadag voor randzaken en randfiguren in het leven is geroepen - de Dag voor Straight Kappers met botte scharen en een föhn van minimaal 1750W, de Dag voor Priesters met een dikke pik genaamd Maurits, de Dag van het vlechten van betonstaal, de Dag van de tartelette aux framboises et au mascarpone, u kent het allemaal wel. Meestal een fijne gelegenheid voor Frans Timmermans een zoete verrassing naar binnen te peren, immers, het is 365 dagen per jaar een Prachtige Dag. Voor sommigen is zo'n Dag echter heel belangrijk, zoals de Dag Herdenken Geweldslachtoffers. Mensen die door geweld een dierbare zijn kwijtgeraakt halen moed & kracht uit een samenzijn. Dit jaar vindt de herdenking plaats in Ede, maar de dag is verplaatst, omdat het ff niet uitkomt. De Tweede Wereldoorlog moet namelijk ook worden herdacht en dat kan kennelijk niet tegelijk. Terwijl: het is vandaag de Europese Dag van de Talen. Maar het is ook de Internationale Dag ter Uitbanning van Nucleaire Wapens. Het is Wereld Anticonceptiedag. Het is Johnny Appleseed Day. Het is Dumpling Dag. Het is Shamu de Walvis Dag. En die Dag Herdenken Geweldslachtoffers moet verplaatst worden want het kan in Ede écht écht écht niet samen met de Airborne Herdenking. Dat is wel weer heel erg: Nederlands.