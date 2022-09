Er is weer eens iets bedacht hoor. Mij Nie Appen. Als een Home Sweet Home-tekstje boven de ingang van het ministerie, om iedereen daar continu te herinneren aan de betuttelende overregulering en debilisering van dit land. Mij Nie Appen nie!! "Afzenders van berichten moeten zich bewust zijn van waar ze mee bezig zijn. Die houden er vaak geen rekening mee dat degene die zij appen onderweg is." Dus een ZENDER van een bericht moet een digikeutel maar intrekken omdat Samantha mogelijk toevallig in de auto zit. "Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent." Okee maar WIE DAN. Gewoon iedereen? Alleen bepaalde appgroepen? Specifieke personen? Ook mensen die je al heel lang niet hebt gesproken, maar van wie je heel af en toe een appje krijgt met een vraag of opmerking? En nog even los van de vraag hoe je dat zou kunnen ruiken: zou Samantha achter het stuur misschien oud en wijs genoeg kunnen zijn om NIET met haar plaknagels over het scherm te krassen terwijl ze met 100 over een dodenweg toetert? Nee, dat is ze kennelijk niet, en de politiek verwacht dat ook niet van u, ze zien u aan voor idioot. Daar is het: joh, we verzinnen wel Mij Nie Appen, ja het is debiel en kinderachtig, maar wij hebben allemaal een chauffeur en het volk is te achterlijk er zelf over na te denken. Dat doen we dan expres zonder -t, omdat het anders niet aansluit bij de verkleutering en de wollahficatie van de Nederlandse taal. En als klap op de vuurpijl: boven de campagne staat Mark Harbers, die de volgende dingen goed kan: HELEMAAL NIKS. Zin om heel veel mensen tegelijk te appen, hopen dat ze in de auto zitten.