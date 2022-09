All rise. Om 21:00 uur is er een nationaal minuutje stilte voor HM The Queen in het VK, waar ze de kunst van het rouwen afgelopen week tot grote hoogte hebben gebracht. Terwijl in de rest van het land jan & alleman liepen te rellen, vechten en halve godsdienstoorlogen was Londen of all places het toonbeeld van de Britse britsigheid, die we zo goed van de Britten kennen. Weergaloos geweldig van minuut tot minuut spoorboekje over De Dag van Morgen bij The Telegraph, met kaartjes, routes, uitleg en alles zoals alleen de Britten dat kunnen. Wordt weer een lange zit...

