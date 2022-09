Tsja. Wat drink je dan op de vrijmibo? Bij mij gaat de vrijmibo meestal geruisloos over in de vrijavbo, de avond dus. Onderwijl veel hapjes/tapas/mezes. De mancave staat tot de nok gevuld met halveliterblikken Schultenbräu uit de aanbieding (steenkoud drinken, goed voor de grote dorst) maar nu toch aan de 33cl-blikken Leffe Blond (six-pack €2,99, Medikamente Die Grenze) en dan later over op stevige rode wijn, minimaal 13% (Tip: Silk and Spice, Portugal, Vivino) daarna later een paar gin-tonics met veel ijs en limoen. Uiteraard tonic 0,0. Want alcohol is goed, veel suiker niet :)

Proost!