@jan huppeldepup | 16-09-22 | 20:40:

Ik zie het wel nuchter, als de natuur die iets te laat maar wel op tijd een foutje herstelt. Het is beter dan dat je er later in de zwangerschap achterkomt. (Tenzij het een probleem in de baarmoeder is, is vaak het vruchtje niet gezond). Voor mij persoonlijk was het emotioneel omdat de tijd begon te dringen en ik de hoop verloor. Het is voor ieder anders. Lief dat je je zus geholpen hebt. Ik hoop dat het goed is gekomen met haar kinderwens. Ik heb een wonder hier lopen, gelukkig. Ontzettend dankbaar.

@Mickey, dank! Je weet dat het goed is gekomen gelukkig:-)