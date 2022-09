Aye! Mates and Sheila’s!

Is this the pub or what?

For this Aussie lad a couple of fine pubrock songs by the Cosmic Psychos, blokes you can trust!

Fuckwit City

www.youtube.com/watch?v=Q954LxEzyY8

Dead Roo

www.youtube.com/watch?v=aOiMoceJiJc

Mountain of Piss

www.youtube.com/watch?v=sUj5avQPoGM