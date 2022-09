Vrijmibo-mopje. Wellicht een herhaling want ik zit hier ook niet altijd:

Johan Remkes komt op een vrijdagmiddag na het overleg met de boeren een Haagse bar binnen en bestelt drie grote glazen bier. Even later neemt hij uit elk glas een ferme slok. Even later weer. Dan bestelt hij opnieuw drie grote bier. 'Waarom bestelt u ze niet één voor één?' informeert de nieuwsgierige barkeeper. 'Dat zal ik u vertellen', zegt de VVD'er. 'Voorheen ging ik met mijn twee broers elke vrijdagmiddag uit drinken. Maar nu ben ik hier, eentje woont in Groningen en de ander in Maastricht. Maar ook zij zitten nu in een café en doen hetzelfde als ik. Zo houden we de traditie in ere.' Hierna bestelde hij nog vijfmaal drie glazen bier.

Zo ging dat weken achtereen en alle stamgasten kenden het verhaal achter Remkes' drie grote glazen bier. Tot hij op een vrijdag binnen kwam en maar twee grote pinten bestelde. Iedereen hield zijn adem in. Geroezemoes. Hierna bestelde hij weer twee glazen en dronk ook die leeg. Bij de vierde bestelling besloot de barkeeper het ijs te breken: 'We leven allemaal heel erg mee met het overlijden van één van uw broers meneer Remkes.' 'Nee, dat is het niet', zei Remkes: 'Ikzelf ben deze week gestopt met drinken.'